Захарова обвинила Запад в желании превратить Украину в колонию

Захарова: Украину хотят превратить в колонию для обслуживания интересов Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова обвинила страны Запада в намерении превратить Украину в колонию для обслуживания собственных интересов. Ее слова опубликованы в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«[Коллективному Западу] абсолютно неинтересна судьба ни Украины, ни украинского народа, ни промышленности, ни экономики, ни сельского хозяйства», — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что американцы превратили Евросоюз и входящие в него страны, некогда составлявшие могучий экономический центр, не просто в своих сателлитов, а в личных друзей президента США Джо Байдена, полностью лишив их самостоятельности, как это делали правители Древнего Рима.