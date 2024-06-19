Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 19 июня 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Запад в желании превратить Украину в колонию

Захарова: Украину хотят превратить в колонию для обслуживания интересов Запада

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова обвинила страны Запада в намерении превратить Украину в колонию для обслуживания собственных интересов. Ее слова опубликованы в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«[Коллективному Западу] абсолютно неинтересна судьба ни Украины, ни украинского народа, ни промышленности, ни экономики, ни сельского хозяйства», — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что американцы превратили Евросоюз и входящие в него страны, некогда составлявшие могучий экономический центр, не просто в своих сателлитов, а в личных друзей президента США Джо Байдена, полностью лишив их самостоятельности, как это делали правители Древнего Рима.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы. Он также пытался убить первого главу ДНР

      Раскрыто состояние сыгравшего Гэндальфа актера после несчастного случая

      Украина выпустила по региону России ракету

      Сразу семь беспилотников атаковали российский регион

      В ЦБ заявили о росте популярности кредитных карт в России

      В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина

      В МИД рассказали о подвиге российских журналистов на СВО

      Выявлены механизмы экстремально холодной зимы XVIII века

      Россиян предупредили о связанных с ЕГЭ мошеннических схемах

      Дачникам раскрыли способы спасти урожай от ливней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше