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12:38, 19 июня 2024Россия

В Госдуме отреагировали на желание угнавшего танк бойца ВСУ стать гражданином России

Депутат Заварзин допустил выдачу паспорта РФ угнавшему танк бойцу ВСУ Лихачеву

Фото: РИА Новости

Нужно изучить возможность выдачи российского гражданства угнавшему танк Т-64 бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максиму Лихачеву, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на желание Лихачева стать гражданином России.

«Надо изучить возможность выдачи российского гражданства для парня. Возможно, была какая-то ошибка, что он воевал. Надо изучить, что он в ВСУ делал. Я думаю, в этом всем разберутся. Если там никаких казусов нет, его там загребли силой в ВСУ, то почему бы и нет (не выдать российский паспорт — прим. «Ленты.ру»). Службы, которые этим занимаются, в этом разберутся», — отметил Заварзин.

Депутат напомнил, что схожие ситуации с бойцами ВСУ уже были.

«Был случай где-то месяца полтора назад, когда чуть ли не рота перешла. Они сформировали подразделение и пошли воевать против бандеровцев. Я не могу, правда, сказать, дали ли им российское гражданство, но, естественно, под каким-то соусом они воюют, а не просто так», — добавил он.

Но к гражданству надо относиться сейчас осторожно, чтобы там не проскочил какой-то скрытый товарищ — бандюган и экстремист. Для этого у нас и существует система проверки

Виктор Заварзинчлен комитета Госдумы по обороне
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Ранее стало известно, что боец ВСУ Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и сдавшийся российским военным вместе с трофеем на донецком направлении, подал документы на получение гражданства России.

39-летний боец, предварительно договорившись с российской стороной, угнал бронированную боевую машину в конце мая.

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