Угнавший Т-64 танкист ВСУ Лихачев подал документы на гражданство России

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и сдавшийся российским военным вместе с трофеем на донецком направлении, подал документы на получение гражданства России.

Новый паспорт украинца будет готов через несколько недель.

Ранее сообщалось, что Лихачев вернулся в родной город Сватово в Луганской народной республике. Там он планирует устроиться на работу, жить мирной жизнью и заниматься хозяйством вместе со своей матерью.

В России рассказали о праве бойца ВСУ попросить о льготах

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин допустил в разговоре с «Лентой.ру», что украинский танкист-угонщик может попросить о каких-то льготах за добытый трофей.

Он перешел к нам с боевой техникой, пригнал танк. Наверное, теперь попросит о каких-то льготах. Например, остаться в России или о чем-то еще. Танк — это все же веский довод для чего-то такого Андрей Кошкин Военный эксперт

Однако со сдавшимся военным, по словам полковника, будет проводиться тщательная работа. Необходимо будет изучить его документы, подтвердить историю.

«Следственные органы выясняют, кто этот человек, чем он занимался, числятся ли за ним какие-то воинские преступления. Все это небыстрая работа», — сказал полковник.

Вероятный интерес к мужчине со стороны спецслужб возможен еще и потому, что тот рассказал о попытке вербовки польской разведкой. Лихачев пояснил, что представители Агентства разведки связались с ним, когда он выехал на заработки в Польшу и устроился на мясокомбинат. При этом «знакомство» проходило через других граждан Украины. Его склоняли к тому, чтобы он передавал информацию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также разведчики интересовались местом его рождения — городом Сватово в ЛНР — и адресами фактического проживания ближайших родственников.

Лихачев угнал танк в надежде выжить при переходе через позиции

39-летний боец угнал бронированную боевую машину, потому что посчитал, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его ждали по предварительной договоренности. «Никто в спину не стрельнет, и для других вэсэушников на передовых позициях все выглядело как обычный боевой выход танка», — пояснил он.

Позднее Лихачев рассказал, что его подразделение кинули на позицию, как пушечное мясо. «Я передал координаты своему другу. Через время наступления обстрела. Били не по нам, а по соседним позициям, чтобы началась паника», — заявил мужчина. По его словам, когда из-за обстрела окружавшие его бойцы сбегали, он смог воспользоваться моментом и запрыгнул в танк. Сослуживцы восприняли его действия как прикрытие отступающих: «Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине».

Он добавил, что в рядах ВСУ служил штурмовиком, а опыт вождения был только на гусеничном тракторе в деревне. Подготовиться к авантюре ему удалось с помощью видео на YouTube.