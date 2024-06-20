Башенный кран рухнул в российском регионе и попал на видео

Момент падения башенного крана в Бурятии попал на видео

Момент обрушения башенного крана в Бурятии попал на видео. Ролик опубликовала пресс-служба республиканской прокуратуры в Telegram.

На кадрах кран, вероятно, после сильного порыва ветра, заваливается на бок. При этом он совершает вращение, в результате чего падает стрелой вверх.

В момент падения в кабине крана находился машинист — спасти его не удалось. По предварительным данным, он не имел права находиться на стройплощадке и присутствовал на ней нелегально, подменяя заболевшего коллегу. Надзорное ведомство начало проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее еще один башенный кран обрушился в Махачкале. Происшествие также попало на видео. В тот день на столицу Дагестана обрушилась непогода, было повалено несколько деревьев.