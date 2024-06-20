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11:09, 20 июня 2024Россия

Белоусов со словами «только попробуйте» пригрозил подчиненному судом и попал на видео

Белоусов пригрозил подчиненному уголовной ответственностью, это сняли на видео

Кадр: Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов пригрозил подчиненному судом и попал на видео. Кадры поездки министра на строящиеся объекты инфраструктуры Тихоокеанского флота опубликованы в Тelegram-канале военного ведомства.

На кадрах Белоусов заслушал доклад о ходе работ по возведению военного городка для 155-й бригады морской пехоты. Он потребовал ежемесячно докладывать ему о результатах строительства.

«И только попробуйте не сдать [объекты] в сроки», — сказал министр. «Мы понимаем социальную ответственность», — ответил докладчик. На это Белоусов заявил, что в случае срыва сроков ответственность будет уголовной.

Ранее Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск, а также заслушал доклады о ходе проведения специальной военной операции. Министру обороны также доложили о координации работы российских миротворческих подразделений и комендантской службы, в том числе в новых регионах России.

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      Алан Босиков
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