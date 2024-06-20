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06:29, 20 июня 2024Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник в Брянской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. В результате атаки постройка была полностью разрушена.

До того украинский беспилотник атаковал подстанцию в Энергодаре, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате произошло частичное отключение электроэнергии, при атаке беспилотника никто не пострадал.

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      Евгений Силаев
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