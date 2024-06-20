Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. В результате атаки постройка была полностью разрушена.

До того украинский беспилотник атаковал подстанцию в Энергодаре, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате произошло частичное отключение электроэнергии, при атаке беспилотника никто не пострадал.