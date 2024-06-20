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15:25, 20 июня 2024Россия

Бывший российский замминистра займет пост и.о. ректора РГГУ

Бывший замминистра юстиции Андрей Логинов займет пост и.о. ректора РГГУ

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Бывший замминистра юстиции России Андрей Логинов займет пост исполняющего обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом сообщила первый проректор вуза, проректор по научной работе Ольга Павленко, чьи слова приводит ТАСС.

«С завтрашнего дня Андрей Викторович Логинов станет исполняющим обязанности ректора», — заявила представитель РГГУ.

О возможной смене ректора в вузе сообщалось еще в начале июня. Отставку связывали именно с ухудшением позиций РГГУ в рейтинге. Тогда «Ведомости» заявили, что кресло ректора Александра Безбородова может занять «опытный федеральный чиновник».

20 июня ректор РГГУ Безбородов заявил об уходе с должности. «Да, действительно. Все по собственной инициативе», — сообщил он и добавил, что вопрос о его дальнейшей работе будет связан с решениями нового главы учебного заведения.

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      Никита Абрамов
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