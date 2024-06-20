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09:09, 20 июня 2024Ценности

Дочь Кейт Мосс вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Дочь актрисы Кейт Мосс Лила вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Eventpress Kochan / IMAGO / Globallookpress.com

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

21-летняя манекенщица посетила мероприятие марки Raffaello в Берлине в прозрачном блестящем облегающем платье с глубоким декольте и вырезами на бедрах. На снимке видно, что девушка отказалась от бюстгальтера.

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Помимо этого, она надела черные туфли на высоком каблуке. Стилисты сделали ей укладку с локонами, а визажисты — макияж в нейтральных тонах.

В феврале дочь Кейт Мосс показала грудь в прозрачном боди. Манекенщица в рамках фотосессии примерила прозрачное белое изделие бренда Sportmax. Сквозь ткань просвечивала ее грудь.

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      Екатерина Ештокина
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