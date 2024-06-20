Две домашние собаки спасли хозяина от четырех медведей

News Karnataka: в Индии собаки спасли фермера от четырех медведей

В Индии домашние собаки спасли фермера, на которого набросились четыре медведя. Об этом сообщает News Karnataka.

Инцидент произошел 17 июня недалеко от города Даванагере, штат Карнатака. Мужчина по имени Ханумантаппа работал в поле, когда к нему подобрались четыре медведя. Хищники набросились на индийца, однако на его защиту тут же встали две собаки.

Они начали бросаться на медведей, громко лая, и в итоге сумели спасти хозяина — хищники быстро отступили и скрылись в лесу. Мужчину доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Уже в клинике Ханумантаппа поблагодарил питомцев за храбрость и верность.

Происшествие вызвало волну народного возмущения. Жители района, который расположен рядом с лесом Дурга, неоднократно жаловались властям на появление медведей около жилья и требовали создать в лесу заповедник. По их мнению, присутствие специалистов помогло бы сократить количество столкновений людей с хищниками.

Ранее сообщалось, что медведь, съевший пенсионерку в американском штате Калифорния, несколько месяцев следил за ее домом. Женщина пыталась добиться, чтобы животное изловили и перевезли в другое место.