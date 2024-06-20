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09:43, 20 июня 2024Ценности

Екатерина Варнава поделилась снимком в нижнем белье

39-летняя актриса Екатерина Варнава поделилась снимком в нижнем белье

Фото: @aaneshka / @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась снимком в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 39-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала в комплекте нижнего белья телесного цвета, состоящем из бюстгальтера, трусов с высокой посадкой и корсета. Варнава позировала на балконе, повернувшись спиной к камере.

Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и нанесли розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в небрежную прическу.

Ранее сообщалось, что Екатерина Варнава показала откровенные фото с отдыха. Тогда актриса снялась во время плавания в бассейне на надувном круге.

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      Карина Черных
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