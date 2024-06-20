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19:02, 20 июня 2024Спорт

Футболист сборной России перейдет в мадридский «Атлетико»

Журналист Везириан: российский вратарь Помазун близок к переходу в «Атлетико»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь московского ЦСКА и сборной России Илья Помазун близок к переходу в мадридский «Атлетико». Об этом на своей странице в соцсети X сообщает журналист Тибо Везириан.

По его информации, клуб уже договорился с российским футболистом. При этом соглашение с ЦСКА, которому принадлежат права на игрока, еще не достигнуто.

Отмечается, что Помазун станет сменщиком словенского голкипера мадридцев Яна Облака. Российскому вратарю 27 лет, последние три сезона он провел в аренде в екатеринбургском «Урале». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.

Помазун выступал за ЦСКА с 2012 года, большую часть времени выступая в роли запасного вратаря. С 2021 года он представлял «Урал», в его активе 84 матча в составе екатеринбуржцев, в которых он пропустил 119 мячей. В октябре 2023-го Помазун дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Кенией.

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      Андрей Стрельцов
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