Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:04, 20 июня 2024Из жизни

Монах расправился с мужчиной в храме при помощи ложки

В Таиланде буддийский монах убил прихожанина ложкой из-за спора о еде

Фото: Wong Fok Loy / Globallookpress.com

В Таиланде буддийский монах из провинции Чумпхон при помощи ложки расправился с мужчиной в храме после спора о выдачи еды. Об этом сообщает The Thaiger.

Таец по имени Суппапонг пропал 14 июня. Его жена отправилась в храм, куда он обычно ходил по утрам, и спросила, не видели ли его. Монахи — отец и сын — сказали, что мужчина не приходил к ним. На следующий день Суппапонга обнаружили в пруду примерно в 200 метрах от храма. Помочь мужчине было уже невозможно. На его лице были многочисленные раны, нанесенные острым металлическим предметом.

18 июня следователи вызвали на допрос отца и сына-монахов. После длительного допроса младший священнослужитель по имени Сантри сознался, что это он расправился с прихожанином. Он рассказал, что мужчина явился в храм рано утром и потребовал, чтобы ему дали еду из остатков подношений. Сантри, который еще сам не завтракал, попросил того подождать. На это Суппапонг закатил скандал.

Материалы по теме:
Загадка монаха Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Загадка монахаКровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
5 сентября 2018
Все от лукавого Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Все от лукавогоЗнаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
2 мая 2020

Монах признался, что у него было плохое настроение. Он начал переругиваться с мужчиной, а потом дело дошло до драки. Сантри рассказал, что в порыве гнева нанес Суппапонгу многочисленные удары ложкой из нержавеющей стали.

Позже выяснилось, что в юности у Сантри развилось некое психическое отклонение после автомобильной аварии. В частности, ему было трудно контролировать эмоции. В данный момент монах ожидает суда. Он заявил, что после выхода из тюрьмы хочет заняться земледелием.

Ранее в Таиланде родители пятерых мальчиков подали в суд на буддийского монаха, который покалечил их во время испытания целебных амулетов. Священнослужитель налил на руки детям кислоту.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Вьетнам принял Путина вопреки предупреждениям США. Чего боялся Вашингтон?

      Отстраненный после слов о «шмарах» комментатор назвал реальную причину санкций

      На Украине отметили рост стремления граждан к переговорам

      Психиатр назвал необычные способы борьбы с тревожностью

      МИД Южной Кореи заявил о продолжении необходимого общения с Россией

      Силовики задержали россиянку за совершенную пять лет назад расправу над сожителем

      Странное поведение гостя телепередачи обеспокоило ведущего

      В МИД заявили о планах работать над расширением безвизовых поездок в БРИКС

      Дочь Кейт Мосс вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

      Момент взрыва после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Адыгее попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше