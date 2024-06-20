Монах расправился с мужчиной в храме при помощи ложки

В Таиланде буддийский монах убил прихожанина ложкой из-за спора о еде

В Таиланде буддийский монах из провинции Чумпхон при помощи ложки расправился с мужчиной в храме после спора о выдачи еды. Об этом сообщает The Thaiger.

Таец по имени Суппапонг пропал 14 июня. Его жена отправилась в храм, куда он обычно ходил по утрам, и спросила, не видели ли его. Монахи — отец и сын — сказали, что мужчина не приходил к ним. На следующий день Суппапонга обнаружили в пруду примерно в 200 метрах от храма. Помочь мужчине было уже невозможно. На его лице были многочисленные раны, нанесенные острым металлическим предметом.

18 июня следователи вызвали на допрос отца и сына-монахов. После длительного допроса младший священнослужитель по имени Сантри сознался, что это он расправился с прихожанином. Он рассказал, что мужчина явился в храм рано утром и потребовал, чтобы ему дали еду из остатков подношений. Сантри, который еще сам не завтракал, попросил того подождать. На это Суппапонг закатил скандал.

Монах признался, что у него было плохое настроение. Он начал переругиваться с мужчиной, а потом дело дошло до драки. Сантри рассказал, что в порыве гнева нанес Суппапонгу многочисленные удары ложкой из нержавеющей стали.

Позже выяснилось, что в юности у Сантри развилось некое психическое отклонение после автомобильной аварии. В частности, ему было трудно контролировать эмоции. В данный момент монах ожидает суда. Он заявил, что после выхода из тюрьмы хочет заняться земледелием.

Ранее в Таиланде родители пятерых мальчиков подали в суд на буддийского монаха, который покалечил их во время испытания целебных амулетов. Священнослужитель налил на руки детям кислоту.