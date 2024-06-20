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09:32, 20 июня 2024Из жизни

Мужчина сорвал рекордный джекпот в 625 миллионов рублей благодаря совету отца

В США мужчина выиграл в лотерее рекордные семь миллионов долларов благодаря отцу

Фото: Vitaly Taranov / Unsplash

В штате Мичиган, США, мужчина сорвал рекордный джекпот — 7,19 миллиона долларов (625 миллионов рублей) — благодаря совету отца. Об этом сообщает UPI.

38-летний мужчина часто покупал билеты лотереи Lotto 47 и всегда менял их номера. Однако однажды отец сказал ему, что эта стратегия невыигрышная. Он посоветовал игроку выбрать конкретное число и использовать всегда только его. Так мужчина и поступал на протяжении нескольких лет.

Наконец мужчине повезло. Он понял, что его отец был прав, когда увидел в электронном письме от Lotto 47 сообщение о джекпоте. «Победа ощущается сюрреалистичной. Я до сих пор не осознал, что я миллионер», — поделился он впечатлениями. Мужчина планирует потратить выигранные деньги на инвестиции и обучение его детей в колледже.

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Организаторы мичиганской лотереи отметили, что 7,19 миллиона долларов являются самой большой суммой, которую когда-либо выигрывали с помощью билета, купленного на сайте MichiganLottery.com.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина мужчина сорвал джекпот благодаря посту друга в социальных сетях. Победителю удалось выиграть 400 тысяч долларов.

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      Юлия Юткина
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