На Украине задержали пытавшегося покинуть страну одессита-псевдобабушку

На Украине задержали одессита, пытавшегося уехать в Словакию в костюме бабушки

Сотрудники Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины задержали одессита, который пытался уехать в Словакию в костюме бабушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мужчина замаскировался под пожилую женщину, чтобы добраться до границы с соседней страной. «Впрочем, псевдобабушку разоблачили пограничники еще по дороге к месту назначения. Она, а точнее он, сел на поезд "Киев – Ужгород" без документов и впоследствии признался, что планировал добраться до Словакии незаметным», — заявили в ГПСУ.

В ведомстве добавили, что за такую попытку выехать с Украины ему придется отвечать перед судом.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали более 40 уклонистов, пытавшихся сбежать на грузовом автомобиле в Молдавию. До этого также стало известно о группе из более чем 30 украинцев, прорвавшихся через границу с Венгрией на военном грузовике.