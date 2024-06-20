Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине задержали устроившую погром на могилах солдат ВСУ женщину

Прокуратура: в Киеве задержали устроившую погром на могилах солдат ВСУ женщину

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Киеве задержали женщину, устроившую погром на могилах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Киевская городская прокуратура.

«Задержана 60-летняя женщина, разыскиваемая за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители», — уточнили в ведомстве.

20 июня стало известно, что на одном из столичных кладбищ разгромили могилы трех украинских военных. Так, на местах захоронений были разрисованы портреты и флаги бойцов, а также разбросаны цветы и венки.

Ранее сообщалось, что на Украине 19 июня в двух регионах неизвестные подожгли автомобили ВСУ. Инциденты произошли в Одессе и Виннице. По данному факту Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин погиб во время урагана в Москве

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Бывший российский замминистра займет пост и.о. ректора РГГУ

      Врач назвал способы снизить риск развития рака груди

      На Украине задержали устроившую погром на могилах солдат ВСУ женщину

      Названо число пострадавших во время урагана в Москве

      Договор о сотрудничестве России и Северной Кореи назвали ударом для США

      В Молдавии задержали пятерых украинцев при незаконном пересечении границы

      Раскрыт доход Дома моды Зайцева под руководством его сына

      Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше