На Украине задержали устроившую погром на могилах солдат ВСУ женщину

Прокуратура: в Киеве задержали устроившую погром на могилах солдат ВСУ женщину

В Киеве задержали женщину, устроившую погром на могилах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Киевская городская прокуратура.

«Задержана 60-летняя женщина, разыскиваемая за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители», — уточнили в ведомстве.

20 июня стало известно, что на одном из столичных кладбищ разгромили могилы трех украинских военных. Так, на местах захоронений были разрисованы портреты и флаги бойцов, а также разбросаны цветы и венки.

Ранее сообщалось, что на Украине 19 июня в двух регионах неизвестные подожгли автомобили ВСУ. Инциденты произошли в Одессе и Виннице. По данному факту Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.

