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11:15, 20 июня 2024Бывший СССР

В Киеве устроили погром на могилах солдат ВСУ

В Киеве разгромили могилы военных ВСУ Коцюбайло, Пильщикова и Петриченко

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Неизвестные устроили погром на могилах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла Петриченко», — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованных кадрах, неизвестные разрисовали портреты военных и флаги, размещенные на могилах. Кроме того, они разбросали цветы и венки, а также порвали брошюры на стендах перед ними.

Ранее группа пьяных людей разбила машину солдата ВСУ в Киеве.

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      Александр Курбатов
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