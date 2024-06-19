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10:22, 19 июня 2024Бывший СССР

В Киеве группа пьяных граждан разбила машину украинского военного

«Страна.ua»: в Киеве пьяные граждане разбили машину украинского военнослужащего

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве группа людей разбила машину военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в киевском районе Оболонь. По словам очевидцев, автомобиль военного разбили пьяные граждане. Отмечается, что они также повредили шесть гражданских транспортных средств.

Ранее стало известно, что на Украине 10 июня было совершено три поджога автомобилей украинских военных. Так, машины бойцов ВСУ уничтожили в Днепре (украинское название Днепропетровска), Киеве и Одессе. Материалы по данным инцидентам были переданы в Службу безопасности страны.

Кроме того, в конце мая в украинском городе Кременчуге сгорел автобус с символом ВСУ, предположительно принадлежавший военкомату. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог.

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      Екатерина Грищенко
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