Народная артистка СССР умерла в Эстонии

ERR: умерла народная артистка СССР, эстонская певица Маргарита Войтес

Советская и эстонская оперная певица Маргарита Войтес умерла на 88-м году жизни в Эстонии. Об этом сообщает радиокомпания ERR.

«В возрасте 87 лет ушла из жизни эстонская оперная певица Маргарита Войтес», — говорится в публикации. Причина смерти исполнительницы не уточняется.

Войтес была удостоена звания народной артистки СССР и стала первой эстонской певицей, давшей сольный концерт на сцене Большого театра. В 1969 году стала примадонной театра «Эстония».

Ранее в возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка России Инна Алабина. За свою карьеру она сыграла более чем в 20 постановках, в частности в «Принцессе Турандот» и «Пиковой даме».

До этого стало известно о смерти актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валерия Фролова.

