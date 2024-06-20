Названо количество умерших во время хаджа в Саудовской Аравии россиян

Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли 5 россиян, четверо из них из Дагестана

Пятеро россиян, четверо из них — из Дагестана, умерли в этом году во время паломничества в Саудовской Аравии, но лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в генеральном консульстве России в Джидде, четверо человек умерли по естественным причинам. Один из погибших — житель Московской области.

В Саудовской Аравии по меньшей мере 550 человек погибли во время паломничества в священный город Мекка. Причиной стала экстремальная жара — температура в регионе во вторник превысила 50 градусов.

Саудовские дипломаты уточнили, что как минимум 323 погибших были приезжими из Египта.