Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е

«Радар ммс»: беспилотный вертолет ВТ-30Е сможет отслеживать БЭК

Беспилотники вертолетного типа ВТ-30Е можно использовать для отслеживания безэкипажных катеров (БЭК) в заданной акватории. Задачи дрона назвал исполнительный директор научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев, передает ТАСС.

«В морском варианте аппарат выполняет мониторинговые задачи. Задается акватория и эту акваторию аппарат мониторит с точки зрения наличия или появления новых судов, какого-то нестандартного поведения судов, а также появления в этой акватории морских БЭК. Мониторинг производится в круглосуточном режиме. На него ставится целевая нагрузка в виде радиолокационного средства, оптического средства и благодаря этому он всесуточно, всепогодно может обеспечивать мониторинговую задачу», — сказал он.

ВТ-30Е несет до семи килограммов целевой нагрузки. В зависимости от времени года и качества взлетно-посадочной площадки систему можно развернуть за 10-15 минут. Беспилотник способен выполнять задачи в рамках ледовой разведки, экологического контроля, поисково-спасательных работ и доставлять грузы.

Ранее белорусское конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты» представило разведывательно-ударный комплекс Hunter, который предназначен для поиска и уничтожения морских дронов.