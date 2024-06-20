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09:02, 20 июня 2024Наука и техника

Роботы получили новые навыки через наблюдение

Ученые Стэнфорда начали обучать роботов навыкам через наблюдение

Фото: PxHere

Специалисты Стэнфордского университета (США) создали механизм для обучения роботов различным навыкам. Соответствующий материал был опубликован на Github.

Ученые создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает им наблюдать и повторять действия человека. Процесс обучения через наблюдение занимает около 40 часов. По словам инженеров, за это время машина может полностью освоить тот или иной навык.

В рамках эксперимента специалисты собрали антропоморфного робота HumanPlus, оснащенного простой RGB-камерой. В ходе обучения робот просто наблюдал за человеком, играющим в теннис, завязывающим шнурки на обуви или набирающим текст на клавиатуре, а также анализировал и запоминал его движения и жесты. Потом машина смогла точно воспроизвести действия человека.

«Имитируя людей, гуманоиды потенциально могут использовать богатый набор навыков и движений, демонстрируемых людьми, предлагая многообещающий путь к достижению общего интеллекта роботов», — отметили авторы исследования. По их словам, ранее ученые разделяли процесс обучения на части, связанными с определенными компонентами машины. Однако теперь специалисты поняли, что обучать роботов комплексно проще и быстрее.

Ранее международная группа ученых разработала модель искусственного интеллекта (ИИ), способную точно различать объекты на человеческих рисунках. Точность идентификации рукописных объектов превысила 85 процентов.

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      Андрей Ставицкий
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