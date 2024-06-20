Роботы получили новые навыки через наблюдение

Ученые Стэнфорда начали обучать роботов навыкам через наблюдение

Специалисты Стэнфордского университета (США) создали механизм для обучения роботов различным навыкам. Соответствующий материал был опубликован на Github.

Ученые создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает им наблюдать и повторять действия человека. Процесс обучения через наблюдение занимает около 40 часов. По словам инженеров, за это время машина может полностью освоить тот или иной навык.

В рамках эксперимента специалисты собрали антропоморфного робота HumanPlus, оснащенного простой RGB-камерой. В ходе обучения робот просто наблюдал за человеком, играющим в теннис, завязывающим шнурки на обуви или набирающим текст на клавиатуре, а также анализировал и запоминал его движения и жесты. Потом машина смогла точно воспроизвести действия человека.

«Имитируя людей, гуманоиды потенциально могут использовать богатый набор навыков и движений, демонстрируемых людьми, предлагая многообещающий путь к достижению общего интеллекта роботов», — отметили авторы исследования. По их словам, ранее ученые разделяли процесс обучения на части, связанными с определенными компонентами машины. Однако теперь специалисты поняли, что обучать роботов комплексно проще и быстрее.

Ранее международная группа ученых разработала модель искусственного интеллекта (ИИ), способную точно различать объекты на человеческих рисунках. Точность идентификации рукописных объектов превысила 85 процентов.