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19:36, 18 июня 2024Наука и техника

ИИ научили различать человеческие рисунки

arXiv: ИИ научили различать объекты на рисунках с точностью 85 процентов

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Международная группа ученых разработала модель искусственного интеллекта (ИИ), способную точно различать объекты на человеческих рисунках. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Команда специалистов обучала ИИ, используя набор из различных рисунков — как напечатанных на принтере, так и нарисованных от руки. По словам ученых, в ходе исследования выяснилось, что модель способна более глубоко понимать рисунки — даже лучше, чем люди.

«Рисунок — мощный язык визуальной коммуникации. Иногда он даже более выразителен и гибок, чем разговорный язык», — заявила автор исследования доктор Юлия Грядицкая. Рисунки используются для изучения новых идей и общения, однако искусственному интеллекту было исторически сложно их анализировать и воспринимать.

По словам ученых, ИИ показал успехи при обучении. Так, модель идентифицировала воздушных змеев, деревья, жирафов и другие объекты с точностью 85 процентов. Также она научилась на основе первых штрихов предсказывать, какой объект собирается нарисовать человек.

Ранее ученые Токийского университета протестировали человекоподобного робота за рулем автомобиля. Машина безопасно проезжала участки дороги, однако выполняла свою работу слишком медленно.

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      Андрей Ставицкий
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