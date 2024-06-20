Под Москвой загорелся ангар с лодками в яхт-клубе

МЧС: в подмосковных Мытищах загорелся ангар с лодками в яхт-клубе

В деревне Степаньково в подмосковных Мытищах загорелся ангар с лодками в яхт-клубе. Об этом сообщили в МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, огнем объят металлический ангар с двумя лодками. Открытое горение уже удалось ликвидировать на тысяче квадратных метров. К работе привлекли 25 специалистов и 7 единиц спецтехники.

До этого стало известно, что пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро Сухого на севере Москвы локализован. Площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. На месте работали более 50 специалистов и 17 единиц техники.

Еще раньше в Твери произошел пожар в цеху по переработке мусора. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Над охваченным огнем помещением обрушилась кровля.