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13:52, 20 июня 2024Культура

Появление обвиненного в помощи ВСУ барда на фестивале в Москве объяснили

В киноклубе «Эльдар» заявили, что барда Никитина не приглашали на фестиваль

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Появление обвиненного в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) барда Сергея Никитина на детском фестивале «Слушай и скажи» в Москве объяснили. Об этом пишет ИА «Регнум».

Заместитель худрука киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко заявила, что Никитина не приглашали быть членом жюри. По ее словам, бард попал на мероприятие по купленному билету. По своей инициативе он забрался на сцену и вручил награду одному из участников песенного конкурса.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», — уточнила Гурко.

Ранее появилась информация, что музыкант выступил в качестве председателя жюри конкурса, проходившего в зале «Эльдар». Никитин вместе с коллегой, бардом Олегом Митяевым, объявлял имена победителей со сцены и вручали им награды.

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      Мария Рюрикова
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