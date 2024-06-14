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11:35, 14 июня 2024Культура

Обвиненный в помощи ВСУ бард провел детский фестиваль в Москве

Бард Никитин, которого обвинили в помощи ВСУ, провел в Москве детский фестиваль

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бард Сергей Никитин, которого обвинили в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), провел детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи» в Москве. Об этом пишет ИА «Регнум».

Мероприятие прошло в киноклубе «Эльдар» 9 июня. Отмечается, что музыкант выступил в качестве председателя жюри конкурса. Никитин вместе с коллегой, бардом Олегом Митяевым, объявлял имена победителей со сцены и вручали им награды.

Организатор фестиваля Елена Решетняк заявила, что не приглашала барда на гала-концерт.

В мае сообщалось, что барды Татьяна и Сергей Никитины могут вернуться в Россию в июле 2024 года.

Ранее авторы хита «Большой секрет для маленькой компании» отреагировали на обвинения в финансировании ВСУ. Они назвали эту информацию «злонамеренной ложью и клеветой», а также сообщили, что отказались от участия в фестивале актрисы Чулпан Хаматовой.

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      Варвара Кошечкина
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