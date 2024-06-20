Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти начали проявлять агрессию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) еще до того, как они вошли в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

Во время встречи с журналистами Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР.

«Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации», — отметил он.

В рамках общения с прессой Путин также обратился к Западу по поводу Украины. По его мнению, страны стремятся нанести Москве стратегическое поражение в конфликте с Киевом.