Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:14, 20 июня 2024Россия

Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти начали проявлять агрессию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) еще до того, как они вошли в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

Во время встречи с журналистами Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР.

«Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации», — отметил он.

В рамках общения с прессой Путин также обратился к Западу по поводу Украины. По его мнению, страны стремятся нанести Москве стратегическое поражение в конфликте с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

      Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше