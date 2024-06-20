Путин сравнил санкции Запада против КНДР с блокадой Ленинграда

Путин заявил, что западные санкции против КНДР напоминают ему блокаду Ленинграда

Российский лидер Владимир Путин в ходе официального визита во Вьетнам заявил журналистам, что введенные под эгидой Совбеза ООН западные санкции против КНДР являются очень странными и напоминают ему блокаду Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы ВОВ, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом», — сравнил президент, также напомнив, что его семья понесла потери в ходе блокады.

Ранее Путин заявил, что санкции Совбеза ООН против КНДР, инициированные США, необходимо пересмотреть. «Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — отметил российский лидер.