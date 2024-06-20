Удаленную работу связали с ростом числа кибератак

Censuswide: удаленные сотрудники чаще подвергали риску корпоративные данные

Удаленную работу связали с высоким риском кражи корпоративных данных. Об этом сообщает издание BetaNews со ссылкой на исследование Censuswide.

Согласно исследованию, проведенному среди представителей 600 различных компаний в США и Великобритании, 63 процента сотрудников могут способствовать тому, чтобы конфиденциальная информация оказывалась у третьих лиц. Также 40 процентов работников не заботятся должным образом о сохранении корпоративных данных.

При этом 95 процентов опрошенных представителей компаний заявили, что их сотрудники знают, как защищать личные и корпоративные данные. Однако исследование показало, что 73 процента специалистов не обладают достаточными навыками для защиты информации. Также эксперты заявили, что среди удаленных сотрудников случаи кибератак и слива данных происходили чаще, чем среди офисных работников.

В отчете говорится, что работодатель должен внедрить программы обучения и необходимые технологии, чтобы вооружить сотрудников инструментами защиты данных. Например, раздать USB-накопители, которые шифруют всю записанную на них информацию.

В начале мая заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники собирают данные россиян через фейковые соцопросы. По словам Соловьева, злоумышленники рассылают СМС, где просят пройти опрос за финансовое вознаграждение.