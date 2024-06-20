Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:33, 20 июня 2024Наука и техника

Удаленную работу связали с ростом числа кибератак

Censuswide: удаленные сотрудники чаще подвергали риску корпоративные данные

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Удаленную работу связали с высоким риском кражи корпоративных данных. Об этом сообщает издание BetaNews со ссылкой на исследование Censuswide.

Согласно исследованию, проведенному среди представителей 600 различных компаний в США и Великобритании, 63 процента сотрудников могут способствовать тому, чтобы конфиденциальная информация оказывалась у третьих лиц. Также 40 процентов работников не заботятся должным образом о сохранении корпоративных данных.

При этом 95 процентов опрошенных представителей компаний заявили, что их сотрудники знают, как защищать личные и корпоративные данные. Однако исследование показало, что 73 процента специалистов не обладают достаточными навыками для защиты информации. Также эксперты заявили, что среди удаленных сотрудников случаи кибератак и слива данных происходили чаще, чем среди офисных работников.

В отчете говорится, что работодатель должен внедрить программы обучения и необходимые технологии, чтобы вооружить сотрудников инструментами защиты данных. Например, раздать USB-накопители, которые шифруют всю записанную на них информацию.

В начале мая заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники собирают данные россиян через фейковые соцопросы. По словам Соловьева, злоумышленники рассылают СМС, где просят пройти опрос за финансовое вознаграждение.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли секретную сделку Шольца по «Северному потоку-2»

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Кража 21 ценной картины из российского санатория попала на видео

      Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

      Платежи по ипотеке предложили учитывать при определении ставки НДФЛ

      Кинолог рассказал о породе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

      В России назвали главную цель стратегического партнерства с Вьетнамом

      Володин рассказал о проекте индексации пенсий работающим пенсионерам

      Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны

      Неизвестные выстрелили в московского бизнесмена и закопали его в лесу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше