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19:48, 20 июня 2024Спорт

Россиян Дацюка и Могильного назвали главными кандидатами на включение в Зал славы НХЛ

The Athletic: Дацюк и Могильный — главные кандидаты на включение в Зал славы НХЛ
Павел Дацюк (в центре)

Павел Дацюк (в центре). Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Россияне Павел Дацюк и Александр Могильный являются главными кандидатами на включение в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2024 году. К такому выводу пришли в The Athletic.

Журналисты издания создали собственный «комитет» из 18 сотрудников, проголосовавших по схеме, по которой проходит выбор в реальный Зал хоккейной славы. Для прохода в него требуется 14 голосов. В результате симуляции больше всего голосов получили Дацюк и Могильный.

Один из корреспондентов The Athletic Макс Балтман поделился воспоминаниями о Дацюке. «Что я помню о нем больше всего — его невероятные руки и хоккейное чутье. Он играл в малорезультативную эру, поэтому его статистические показатели могут показаться обманчиво низкими», — отметил журналист.

Дацюк уехал в НХЛ в 2001 году. Всю заокеанскую карьеру он провел в составе «Детройт Ред Уингс». Россиянин защищал цвета клуба до 2016 года, за это время он помог «Детройту» дважды завоевать Кубок Стэнли. Он четыре раза участвовал в Матче звезд НХЛ. Всего в активе Дацюка 953 матча в лиге, в которых он набрал 918 очков (314 заброшенных шайб и 604 ассиста).

Могильный выступал в НХЛ с 1989 по 2006 год. В разные годы он играл за «Баффало Сейбрс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилс» и «Торонто Мейпл Лифс». В 2000 году вместе с «Нью-Джерси» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в карьере в НХЛ Могильный принял участие в 1032 матчах, в которых записал на свой счет 990 очков (473 заброшенных шайб и 559 ассиста). Кроме того, его шесть раз выбирали для участия в Матче звезд лиги.

Зал славы НХЛ был основан в 1943 году. В данный момент в него включены восемь российских и советских хоккеистов: Валерий Харламов, Александр Якушев, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Зубов, Сергей Федоров и Сергей Макаров.

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      Андрей Стрельцов
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