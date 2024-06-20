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09:39, 20 июня 2024Экономика

Россиян научили выбирать идеальную входную дверь для квартиры

Эксперт Васильев назвал лучшим материалом для двери сталь холодной прокатки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При покупке входной двери для квартиры лучше всего отдать предпочтение стали холодной прокатки. Выбирать идеальный материал для этой цели россиян научил строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru.

По словам специалиста, обеспечить надежную защиту от злоумышленников позволить сталь толщиной два-три миллиметра. Помимо этого, не стоит экономить на добротных петлях и замке. «Без качественных петель и хорошего замка даже самая прочная дверь очень уязвима. Замок нужно выбирать, исходя из класса взломостойкости: этот показатель должен быть не ниже трех-четырех единиц», — пояснил Васильев.

Эксперт отметил, что дверь стоит покупать с резиновыми уплотнителями, поскольку они по сравнению с полиуретановыми или силиконовыми лучше защищают от шума и более долговечны. Он добавил, что контуров уплотнения должно быть несколько. «В соотношении цена-качество оптимальными материалами считаются пенополиуретан, минеральная вата и пеноплекс. Улучшить звуко- и теплоизолирующие свойства двери можно за счет дополнительного декора: например, установить на дверь МДФ-панели», — заключил специалист.

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      Полина Кислицына
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