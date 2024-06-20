Россиян научили выбирать идеальную входную дверь для квартиры

Эксперт Васильев назвал лучшим материалом для двери сталь холодной прокатки

При покупке входной двери для квартиры лучше всего отдать предпочтение стали холодной прокатки. Выбирать идеальный материал для этой цели россиян научил строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru.

По словам специалиста, обеспечить надежную защиту от злоумышленников позволить сталь толщиной два-три миллиметра. Помимо этого, не стоит экономить на добротных петлях и замке. «Без качественных петель и хорошего замка даже самая прочная дверь очень уязвима. Замок нужно выбирать, исходя из класса взломостойкости: этот показатель должен быть не ниже трех-четырех единиц», — пояснил Васильев.

Эксперт отметил, что дверь стоит покупать с резиновыми уплотнителями, поскольку они по сравнению с полиуретановыми или силиконовыми лучше защищают от шума и более долговечны. Он добавил, что контуров уплотнения должно быть несколько. «В соотношении цена-качество оптимальными материалами считаются пенополиуретан, минеральная вата и пеноплекс. Улучшить звуко- и теплоизолирующие свойства двери можно за счет дополнительного декора: например, установить на дверь МДФ-панели», — заключил специалист.

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