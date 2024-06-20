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22:32, 20 июня 2024Силовые структуры

Россиянина задержали при попытке уйти через Польшу к террористам

ФСБ задержала калининградца при попытке уйти через Польшу к террористам

Фото: Globallookpress.com

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Калининградской области задержали россиянина при попытке пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы вступить в ряды запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина 1975 года рождения вступил в контакт с представителями этой организации и намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

«При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности», — сообщили в ФСБ.

Там добавили, что у подозреваемого изъяли деньги, мобильный телефон и анкету для подтверждения статуса рекрута за пределами России. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, а также по статье 205.5 УК РФ «(Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Ранее 20 июня ФСБ задержала еще одного гражданина России, собиравшегося уехать на Украину, чтобы участвовать там в боевых действиях. Мужчина был пойман пограничниками управления Белгородской и Воронежской областей. Задержанный 1996 года рождения является жителем города Искитим Новосибирской области.

В этот же день сообщалось, что сотрудники ведомства в Калужской области помешали двоим местным жителям воевать на стороне Украины против России.

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      Марина Совина
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