Россиянина задержали при попытке уйти через Польшу к террористам

ФСБ задержала калининградца при попытке уйти через Польшу к террористам

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Калининградской области задержали россиянина при попытке пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы вступить в ряды запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина 1975 года рождения вступил в контакт с представителями этой организации и намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

«При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности», — сообщили в ФСБ.

Там добавили, что у подозреваемого изъяли деньги, мобильный телефон и анкету для подтверждения статуса рекрута за пределами России. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, а также по статье 205.5 УК РФ «(Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Ранее 20 июня ФСБ задержала еще одного гражданина России, собиравшегося уехать на Украину, чтобы участвовать там в боевых действиях. Мужчина был пойман пограничниками управления Белгородской и Воронежской областей. Задержанный 1996 года рождения является жителем города Искитим Новосибирской области.

В этот же день сообщалось, что сотрудники ведомства в Калужской области помешали двоим местным жителям воевать на стороне Украины против России.

