Российская легкоатлетка пожаловалась на «пускающих на нее слюни» мужчин

Российская легкоатлетка Кнороз пожаловалась на отношение мужчин к ее внешности

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала об отношении мужчин к ее внешности. Слова спортсменки приводит Sports.ru.

По словам легкоатлетки, ей бы очень хотелось, чтобы на нее не только смотрели, но и слушали. «Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни — это мерзко», — пожаловалась Кнороз.

Россиянка также рассказала, что симпатию можно проявлять по-разному. «Если нравится кто-то, так и скажи: "Девушка, вы такая красивая". Вот когда говорят так — это приятно», — добавила Кнороз.

24-летняя Кнороз — действующая чемпионка России в прыжках с шестом. Она также дважды выигрывала первенство страны в помещении.