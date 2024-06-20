Российские парикмахеры назвали самые модные стрижки на лето

Парикмахеры Морозова и Брыскина назвали каре-боб самой модной стрижкой на лето

Российские парикмахеры Анастасия Морозова и Татьяна Брыскина назвали самые модные стрижки на лето. Соответствующий материал появился на сайте издания Grazia.

В первую очередь эксперты отметили стрижку каре-боб, которая характеризуется короткими на макушке и удлиненными к подбородку прядями. Данную прическу часто выбирают такие знаменитости, как актриса Дженнифер Энистон и модель Джиджи Хадид. Однако Брыскина рекомендовала присмотреться к прямому бобу, который похож на каре-боб, но при этом добавляет визуальный объем тонким от природы волосам.

Кроме того, актуальным стал очень короткий боб, который представляет собой короткую стрижку с укороченным, градуированным, объемным затылком. «Очень короткий боб крут тем, что можно совсем не заморачиваться с укладкой. Летом легкая небрежность, которую можно создать при помощи стайлинга, выглядит просто невероятно», — пояснила Морозова.

Собеседницы издания предложили обратить внимание и на бикси. «Эта стрижка отличается необычной формой, обрамляющей лицо, за счет чего она выглядит очень женственно», — рассказала Морозова и уточнила, что такая прическа подойдет обладательницам вьющихся и немного пористых волос.

В заключение специалистки упомянули «волчью» стрижку — многоуровневую прическу с объемной редкой челкой и слоями на макушке.

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