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12:27, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Российская компания лишилась 51 миллиона рублей из-за подозрительного приложения

Компания «Кредо» лишилась 51 миллиона рублей из-за подозрительного приложения

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Сотрудники тульской компании «Кредо» установили на корпоративные телефоны подозрительное приложение, в результате чего организация лишилась 51 миллиона рублей. Об этом стало известно Baza.

По данным издания, на корпоративном компьютере российской компании с конца 2023 года постоянно появлялись уведомления, написанные от имени службы поддержки банка. Баннер призывал установить приложение для удаленного доступа «Мой отпечаток», которое, как утверждалось в уведомлении, позволяет заходить в онлайн-банк на телефоне с помощью отпечатка пальца.

«Месяцы на эти предложения никто не обращал внимания, но затем кто-то решил установить программу на корпоративные телефоны генерального директора и главного бухгалтера», — говорится в публикации. Через неделю после установки приложения со счетов компании исчез 51 миллион рублей.

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Уточняется, что неизвестные вывели деньги сначала на счет дочернего предприятия, а затем — на 75 счетов физлиц. Управление МВД по Туле возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Представитель платформы безопасности «Т-защита» рассказал, что злоумышленники просят потенциальных жертв назвать секретный код, утверждая, что он нужен для отказа от посылки из-за рубежа.

Кроме того, в пресс-службе банка ВТБ сообщили, что мошенники начали звонить россиянам и под видом сотрудников банка пугать просрочкой по ипотеке. Уточнялось, что злоумышленники просят назвать данные СНИЛС и код из СМС «для урегулирования проблемы».

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      Маргарита Щигарева
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