Мошенники начали пугать россиян просрочкой по ипотеке

ВТБ: мошенники начали запугивать граждан просрочкой по ипотеке

Мошенники начали звонить россиянам и, под видом сотрудников банка, пугать просрочкой по ипотеке. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

«Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые необходимо решить в срочном порядке. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй», — рассказал представитель банка.

Введя жертву в заблуждение, злоумышленники просят назвать данные СНИЛС и код из СМС «для урегулирования проблемы». Затем мошенники действуют по отработанной схеме: получают доступ к порталу Госуслуг и онлайн-банкам, после чего похищают деньги или оформляют кредиты.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества. Согласно информации ведомства, сейчас наблюдается многократный рост звонков злоумышленников из Украины и других стран.