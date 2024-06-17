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06:27, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Мошенники начали пугать россиян просрочкой по ипотеке

ВТБ: мошенники начали запугивать граждан просрочкой по ипотеке

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Мошенники начали звонить россиянам и, под видом сотрудников банка, пугать просрочкой по ипотеке. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

«Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые необходимо решить в срочном порядке. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй», — рассказал представитель банка.

Введя жертву в заблуждение, злоумышленники просят назвать данные СНИЛС и код из СМС «для урегулирования проблемы». Затем мошенники действуют по отработанной схеме: получают доступ к порталу Госуслуг и онлайн-банкам, после чего похищают деньги или оформляют кредиты.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества. Согласно информации ведомства, сейчас наблюдается многократный рост звонков злоумышленников из Украины и других стран.

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      Евгений Силаев
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