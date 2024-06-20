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02:29, 20 июня 2024Бывший СССР

Серия взрывов произошла в Луганске

ТАСС: серия взрывов произошла в Луганске ночью 20 июня

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Несколько взрывов произошли в Луганске в ночь на четверг, 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Серия взрывов была слышны в промежутке с 01:24 до 01:27 по московскому времени.

7 июня после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По данным министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР), в результате произошедшего пострадали 22 человека.

В мае аналогичный случай произошел в Белгороде. Тогда при обстреле со стороны Украины обрушился подъезд многоэтажного жилого дома.

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      Марина Совина
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