ТАСС: серия взрывов произошла в Луганске ночью 20 июня

Несколько взрывов произошли в Луганске в ночь на четверг, 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Серия взрывов была слышны в промежутке с 01:24 до 01:27 по московскому времени.

7 июня после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По данным министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР), в результате произошедшего пострадали 22 человека.

В мае аналогичный случай произошел в Белгороде. Тогда при обстреле со стороны Украины обрушился подъезд многоэтажного жилого дома.