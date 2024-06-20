Сообщения о пожаре на Афипском НПЗ опровергли

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ

Информация о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не соответствует действительности. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — сообщили в Оперштабе.

Ранее сообщалось, что первый взрыв был слышен около 02:30 20 июня в небе над населенным пунктом Афипский, всего они насчитали четыре-пять взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее в Telegram-каналах распространилась информация о пожаре на Афипском НПЗ.