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04:27, 20 июня 2024Россия

Сообщения о пожаре на Афипском НПЗ опровергли

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Информация о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не соответствует действительности. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — сообщили в Оперштабе.

Ранее сообщалось, что первый взрыв был слышен около 02:30 20 июня в небе над населенным пунктом Афипский, всего они насчитали четыре-пять взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее в Telegram-каналах распространилась информация о пожаре на Афипском НПЗ.

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      Евгений Силаев
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