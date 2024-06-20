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03:37, 20 июня 2024Россия

В Краснодарском крае прозвучала серия взрывов

Shot: взрывы слышны рядом с Афипским Краснодарского края, ПВО сбила дроны ВСУ

В Краснодарском крае прозвучала серия взрывов, их было слышно рядом с поселком Афипским. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, первый взрыв был слышен около 02:30 20 июня в небе над населенным пунктом, всего они насчитали четыре-пять взрывов. Информации о пострадавших нет, как и официальных данных о случившемся.

Одновременно в четырех регионах России объявили опасность атакни БПЛА: в Липецкой, Белгородской, Курской и Воронежской области.

Ранее сообщалось, что два беспилотника ВСУ атаковали соседнее здание во время разговора губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с мирными жителями. В результате никто не пострадал.

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      Александра Синицына
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