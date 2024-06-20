Суд арестовал заморившую голодом школьницу российскую пару

В Новосибирске арестовали супружескую пару, замучившую до смерти дочь знакомых

В Новосибирске суд арестовал супружескую пару, заморившую голодом десятилетнюю дочь знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они обвиняются по пунктам «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») и пунктам «г», «д» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ.

Ранее стало известно, что россиянка на три дня уехала в командировку и оставила ребенка супругам, которые жили в частном доме. Спустя некоторое время мать узнала, что школьницы не стало. Она предположила, что девочка могла отравиться конфетами, на которые у нее была аллергия.

Однако некоторые знакомые семьи допустили, что девочка оказалась в больнице по другой причине. «Ребенка морили голодом, поили только молоком, также били крапивой, выгоняя из нее якобы бесов», — указал один из источников KP.RU.

Мать несовершеннолетней отказалась комментировать данную информацию. Ее действия следователи также пообещали проверить.