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09:34, 20 июня 2024Спорт

Туктамышева рассказала о трудностях с поиском себя

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о трудностях с поиском себя

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, приостановившая карьеру, рассказала о трудностях с поиском себя. Ее слова приводят «Известия».

«Да, мне повезло, меня знают, и я могу участвовать в шоу, хотя бы финансово защищена. Но что делать, когда я уже не захочу стоять на коньках? Пока не нашла ответа на этот вопрос», — отметила Туктамышева.

Фигуристка добавила, что сейчас вкладывается в свое развитие. «Занимаюсь с преподавателем по сценической речи, читаю статьи на волнующие меня темы. Детская психология, к примеру», — поделилась россиянка.

Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила это тем, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

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      Алексей Гусев
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