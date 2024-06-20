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20:24, 20 июня 2024Моя страна

Уфимец прошел по ленте над рекой на высоте 80 метров

Уфимец Сергей Шилов прошел по ленте над рекой Юрюзань на 80-метровой высоте

Кадр: Из личного архива Сергея Шилова

Уфимец Сергей Шилов прошел 520 метров над рекой Юрюзань на 80-метровой высоте. Об этом он рассказал «Российской газете».

28-летний россиянин рассказал, что данный вид спорта, которым он занимается, называется слэклайн. «Это разновидность канатоходства. Только в слэклайне мы ходим по эластичной ленте, а в канатоходстве — по стальному канату», — пояснил он.

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Мужчина подчеркнул, что регулярно тренируется в парках города. Помимо этого, он ездит по Башкирии, чтобы полюбоваться природой и опробовать свои навыки.

Не всегда каждый выезд — это рекорд, но однозначно каждый выезд уникальный. Ходим мы не только над реками, но и над всем, что интересно. Это могут быть долины, овраги, пропасти, карьеры, заброшенные строения, высотные дома, автокраны

Сергей Шиловальпинист

Помимо этого, собеседник признался, что по профессии он — промышленный альпинист и арборист. «Знание и опыт, которые я получаю на работе, помогают в моем увлечении. Особенно при монтаже ленты. Одно дело -—пройти, а другое — все это установить. Это целая наука», — подытожил он.

Ранее в июне силач из Ярославля протащил вагон весом 37 тонн и установил новый мировой рекорд. Он рассказал, что много тренировался для того, чтобы установить рекорд. 23 года он посвятил тяжелой атлетике, 10 лет — силовому экстриму.

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      Екатерина Ештокина
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