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02:19, 20 июня 2024Россия

Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). «В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и дворовые постройки», — пояснил Гладков.

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      Евгений Силаев
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