МО России: в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотник

Украинский дрон попытался атаковать Курскую область. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По заявлению оборонного ведомства, попытка атаки была пресечена средствами противовоздушной обороны. В Минобороны назвали попытку атаки Вооруженных сил Украины террористической.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — подытожили в МО.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что двое россиян пострадали при массовой атаке ВСУ на приграничный регион. Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.