Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 20 июня 2024Россия

Украинский дрон попытался атаковать российский регион

МО России: в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский дрон попытался атаковать Курскую область. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По заявлению оборонного ведомства, попытка атаки была пресечена средствами противовоздушной обороны. В Минобороны назвали попытку атаки Вооруженных сил Украины террористической.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — подытожили в МО.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что двое россиян пострадали при массовой атаке ВСУ на приграничный регион. Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Зеленский пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине

      Весившая 100 килограммов женщина похудела вдвое и раскрыла секрет своего успеха

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомыми при помощи утюга в 1999 году

      Появились подробности о замучивших до смерти школьницу россиянах

      Президент Вьетнама прокомментировал переговоры с Путиным

      Новый министр обороны дал жесткое поручение во время поездки

      Жена российского миллиардера появилась на публике в прозрачном платье

      Названы регионы России с самым долгим сроком накопления на квартиру

      Южная Корея назвала военное сотрудничество России и КНДР нарушением резолюций ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше