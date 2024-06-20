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19:16, 20 июня 2024Экономика

Ущерб от «Эдгара» в Москве оценили

Заммэра Бирюков: ураган «Эдгар» в Москве уронил 700 деревьев и поломал 300 машин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Обрушившийся на Москву ураган «Эдгар» уронил более 700 деревьев и повредил более 300 автомобилей в городе. Ущерб от непогоды оценил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает РИА Новости.

«В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются», — рассказал замглавы города.

Бирюков добавил, что все системы жизнеобеспечения работают как обычно — у всех пользователей есть свет и вода. По его словам, неблагоприятные погодные условия в столице продлятся до конца суток.

В четверг, 20 июня, на Москву обрушился ураган «Эдгар». Штормовым ветром в столице повалило множество деревьев, а в некоторых районах были замечены смерчи. Днем 20 июня сообщалось о девяти пострадавших от стихии.

Жертвами накрывшей столицу непогоды стали двое мужчин. Одного из них придавило упавшим деревом, второй сорвался со строительных лесов. Позже стало известно, что в больницу попали четыре ребенка.

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      Анна Аверьянова
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