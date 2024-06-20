Устроившие шоу перед россиянами дельфины попали на видео

На Черном море дельфины устроили шоу перед россиянами и попали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал RT.

В станице Благовещенская дельфины пригнали косяк рыбы к берегу и охотились на нее рядом с людьми. На размещенных кадрах видно, что отдыхающие были в восторге от их действий.

Ранее фотоловушка Хинганского заповедника в Амурской области запечатлела поединок двух рысят. В начале видео взрослое животное тщательно вылизывало своего детеныша, но через несколько секунд он заметил брата или сестру и пустился за ним в погоню.

В апреле сообщалось, что на границе Тульской и Калужской областей в Суворовском районе фотоловушка зафиксировала редкого медведя.