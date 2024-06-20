В Днепропетровске прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске прозвучал взрыв на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
В ночь на четверг, 20 июня, в Луганске прозвучала серия взрывов. Они были слышны в промежутке с 01:24 до 01:27 по московскому времени.
7 июня после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По данным министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР), в результате произошедшего пострадали 22 человека.