В Днепропетровске прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

В Днепропетровске прозвучал взрыв на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

В ночь на четверг, 20 июня, в Луганске прозвучала серия взрывов. Они были слышны в промежутке с 01:24 до 01:27 по московскому времени.

7 июня после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска. По данным министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР), в результате произошедшего пострадали 22 человека.