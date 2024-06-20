Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:50, 20 июня 2024Интернет и СМИ

В Германии рассказали о тайной сделке Шольца для США по «Северному потоку-2»

Handelsblatt: Олаф Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку-2»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда российского газопровода «Северный поток-2». Об этом написала газета Handelsblatt со ссылкой на документы министерства экономики.

Издание утверждает, что существуют документы, согласно которым Шольц оказывал влияние на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против «Северного потока-2».

Материалы по теме:
Руки прочь У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
Руки прочьУ России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
18 мая 2018
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября 2021

«Особенно на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, потому что тот был ответственен за тематику санкций», — подчеркивается в публикации.

В частности, летом 2020 года Шольц отправил Мнучину письмо, в котором призвал инвестировать один миллиард евро с немецких налоговых отчислений в приемные терминалы для сжиженного природного газа на северном побережье Германии. Для этого он потребовал у США снять санкции с газопровода, однако Белый дом полностью отверг это предложение.

4 июня из секретных документов стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством упорно боролись за реализацию проекта «Северный поток-2» и лоббировали интересы «Газпрома».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      США захотели получить от Вьетнама информацию об итогах визита Путина

      На Украине назвали главных игроков для урегулирования конфликта

      В Германии рассказали о тайной сделке Шольца для США по «Северному потоку-2»

      В Сочи нашли в море тело девушки

      УЕФА начал расследование против албанского футболиста «Рубина»

      В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2025 году

      В России задержали гендиректора WorldSkills Russia по подозрению в мошенничестве

      Россиянина задержали при попытке уйти через Польшу к террористам

      В США раскрыли будущее Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше