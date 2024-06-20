В Германии рассказали о тайной сделке Шольца для США по «Северному потоку-2»

Handelsblatt: Олаф Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку-2»

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда российского газопровода «Северный поток-2». Об этом написала газета Handelsblatt со ссылкой на документы министерства экономики.

Издание утверждает, что существуют документы, согласно которым Шольц оказывал влияние на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против «Северного потока-2».

«Особенно на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, потому что тот был ответственен за тематику санкций», — подчеркивается в публикации.

В частности, летом 2020 года Шольц отправил Мнучину письмо, в котором призвал инвестировать один миллиард евро с немецких налоговых отчислений в приемные терминалы для сжиженного природного газа на северном побережье Германии. Для этого он потребовал у США снять санкции с газопровода, однако Белый дом полностью отверг это предложение.

4 июня из секретных документов стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством упорно боролись за реализацию проекта «Северный поток-2» и лоббировали интересы «Газпрома».