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10:19, 20 июня 2024Мир

В Нидерландах назвали сроки получения Украиной истребителей F-16

The Guardian: Нидерланды ожидают поставку F-16 Украине этим летом

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды ожидают, что истребители F-16 Fighting Falcon будут поставлены этим летом. Такое заявление сделал командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн, его слова передает The Guardian.

«Мы ожидаем, что в какой-то момент этим летом истребители F-16 наконец-то поднимутся в небо над Украиной. Примерно этим летом все выстраивается в линию», — рассказал генерал.

Столлманн добавил, что режим обучения по управлению самолетом был непростым. Он отметил, что в обучении нуждались не только пилоты, но и технические специалисты по обслуживанию истребителей.

В июне глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Вооруженные силы Украины могут совершать удары по России истребителями F-16, переданными Амстердамом.

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      Дарья Устьянцева
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