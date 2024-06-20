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12:27, 20 июня 2024Экономика

В победившей инфляцию европейской стране снова снизили ключевую ставку

ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку до 1,25 %

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарский национальный банк (SNB), как и ожидало большинство аналитиков, объявил о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — с 1,5 до 1,25 процента годовых. Это следует из опубликованного на сайте регулятора заявления.

ЦБ этой европейской страны уменьшил ставку по итогам второго заседания подряд на фоне замедления роста цен, показатель которого ожидается в текущем году на уровне 1,3 процента.

В марте Нацбанк Швейцарии первым из эмитентов мировых резервных валют снизил ключевую ставку, сократив ее размер на те же 25 базисных пунктов. Неожиданное решение объяснили тогда достигнутой победой над инфляцией, а именно тем, что рост цен в стране уже несколько месяцев держится в целевом диапазоне ниже двух процентов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) приступил к снижению ставок только в июне, причем дальнейшие шаги в этом направлении не гарантирует.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал. В следующий раз члены его совета директоров планируют собраться 26 сентября.

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      Дмитрий Воронин
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