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12:22, 20 июня 2024Мир

В США пожалели об отказе от предложения Путина по Украине

Экс-советник Карден: США не следовало отказываться от плана Путина по Украине

Фото: Владимир Смирнов / POOL / ТАСС

Правительству США не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил экс-советник Госдепартамента Джеймс Карден, его слова передает The American Conservative.

«Если бы внешней политикой США не управляли люди с манией величия, они по крайней мере рассмотрели бы предложение Путина по Украине. Вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, совершенно не касается Вашингтона», — отметил экс-чиновник.

Карден добавил, что Киеву также стоило принять во внимание мирные инициативы российского лидера. Однако, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не пошел бы на этот шаг, так как его жизнь потенциально «могла бы оказаться бы под угрозой из-за давления украинских ультраправых националистов».

14 июня Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.

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      Дарья Устьянцева
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